بسبب تركيا .. ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية مع السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم الخميس، أنه تم إلغاء الرحلة الجوية الغد بين السليمانية ودوسلدورف الألمانية.

وقال مدير اعلام مدير مطار السليمانية دانا محمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، شفق نيوز إنه، بسبب إغلاق تركيا لمجالها الجوي في وجه السليمانية، لا تستطيع شركة "كوندور" الألمانية التحليق فوق الأجواء التركية إلى السليمانية.

وأوضح أنه لتلك الأسباب تم تعليق الرحلات الجوية من ودوسلدورف باتجاه السليمانية ليوم غد.

وعن استئناف الرحلات الجوية مع تركيا لم يبين "دانا" الوقت المحدد لذلك.

وفي منتصف الأسبوع الجاري، اعلن مطار السليمانية الدولي، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وبعدها اعلن مطار السليمانية الدولي، أن الخطوط الجوية التركية قررت إلغاء جميع الرحلات إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري.

وقال هاندرن هيوا مدير عام مطار السليمانية الدولي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الخطوط الجوية التركية علقت جميع رحلاتها إلى مطار السليمانية الدولي حتى 11 نيسان الجاري، دون إبداء أسباب التعليق".

وأضاف "لقد طلبنا من هيئة الطيران التركية توضيحا من خلال حكومة إقليم كوردستان وهيئة الطيران العراقية"، مؤكدا إنه ليس لديهم أسباب فنية وأمنية ومالية وإدارية لتعليق الرحلات.

وأشار هيوا؛ إلى ان "عددا كبيرا من السائحين سيواجهون مشاكل" بسبب هذا التعليق.

وكشفت وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كوردستان، عازية السبب إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني في مطار المدينة.