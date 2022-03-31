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بسبب تدهور أوضاع القضاء.. أهالي سنجار يطلبون العودة إلى مخيمات دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-31T15:59:08+0000
بسبب تدهور أوضاع القضاء.. أهالي سنجار يطلبون العودة إلى مخيمات دهوك

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن عائلات مهجرة عائدة إلى قضاء سنجار، طالبت بالعودة مرة أخرى للعيش في مخيمات دهوك لتدهور اوضاعهم.

وأوضح مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، بير ديان، لوكالة شفق نيوز، أن "400 عائلة من سنجار سجلت أسماءها وطالبت بالعودة مرة أخرى إلى مخيمات دهوك".

وأضاف ديان، أن "تأزم الأوضاع الأمنية والاقتصادية وعدم تطبيق اتفاقية سنجار المبرمة بين بغداد وأربيل لتطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية هناك، وأبرز الأسباب".

وختم المسؤول المحلي حديثه بالقول إن "من مسؤولية الحكومة تطبيق هذه الاتفاقية لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق سنجار كافة".

يذكر أن محافظة دهوك، تستوعب عشرين مخيماً للنازحين، وأن خمسة عشر منها يقطنها نازحون من محافظة نينوى، وغالبيتهم من أهالي قضاء سنجار حيث لجأوا إليها مع اجتياح تنظيم داعش مناطقهم في صيف 2014.

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