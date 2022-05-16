بسبب انخفاض مدى الرؤية.. مرور گرميان تطلق تحذيرات

شفق نيوز/ أطلقت مديرية مرور إدارة گرميان اليوم الإثنين، تحذيراً إلى سائقي المركبات نتيجة انحسار مديات الرؤية بسبب موجة الغبار التي اجتاحت مدناً عديدة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتيجة استمرار موجة الغبار التي تجتاح مدن اقليم كوردستان وانخفاض مدى الرؤية، نؤكد على سائقي المركبات بقيادة مركباتهم بشكل مسؤول والالتزام بعدد من التعليمات من أجل سلامتهم".

وشدد البيان، ضرورة الالتزام بالتعليمات في هذه الأجواء التي تتضمن تقليل السرعة وترك مسافة السلامة بين المركبات وإشعال مصابيح الضباب وارتداء الكمامات وعدم استخدام الطرق الجبلية أو الخارجية الا في حالات الضرورة".

ومنذ يوم أمس الأحد اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، بما فيها بعض مناطق إقليم كوردستان.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة مطار السليمانية الدولي، في وقت سابق اليوم الاثنين، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، وبعد ظهر اليوم تم استئناف الرحلات الجوية بعد تحسن حالة الطقس.