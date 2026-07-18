بسبب الهجمات الإيرانية.. تعليق الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

أفاد مصدر مطلع، صباح السبت، بإلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة عبر مطاري أربيل الدولي والسليمانية، وذلك وفق جداول الرحلات الخاصة بالمطارين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قرار الإلغاء جاء على خلفية الهجمات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية خلال الليلة الماضية، مشيراً إلى أن حركة الملاحة الجوية تأثرت بالإجراءات الأمنية التي أعقبت تلك الهجمات.

ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية بشأن موعد استئناف الرحلات الجوية، أو عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في المطارين.

وكانت السليمانية وأربيل قد شهدتا خلال الساعات السابقة سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينها استهداف مستودع للأسلحة والذخيرة في تاسلوجة، وقصف مواقع تابعة للمعارضة الكوردية الإيرانية، من دون إعلان إيراني رسمي عن المسؤولية، رغم أن طهران سبق أن استهدفت تلك الجماعات داخل إقليم كوردستان.