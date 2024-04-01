بسبب الميراث.. اعتقال 4 أشخاص هاجموا منزل اقاربهم وأحرقوا سيارته في أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم الاثنين، القبض على اربعة متهمين قاموا بالهجوم على منزل مواطن وأحرقوا سيارته.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد التعقب والتحقيق وبامر من القاضي تحقيق اسايش اربيل ألقينا القبض على اربعة متهمين بأسماء (ع،س،م)و(ش،م،ي)و(ن،أ،پ)و(ل،م،ک)، اثر قضية اجتماعية متعلقة بالميراث".

واضافت "حيث ان المتهم الرئيسي(ش،م،ی) حث بقية المتهمين ان يهجمو على منزل اخوالهم مقابل مبلغ من المال اثر خلاف متعلق بالميراث بينه و بين اخواله و قامو باطلاق الرصاص على منزلهم باستعمال سلاح غير مرخص".

وتابعت "وقام المتهم (ع،س،م) بمحاولة حرق سيارة في حي المفتي بمحافظة اربيل".