بسبب القصف التركي.. حريق في مزارع وغابات شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من قرية برجي التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، يوم الاثنين، باندلاع حريق في المزارع والغابات المحيطة بالقرية.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع منذ ليلة أمس في المزارع والغابات المحيطة بقرية برجي في قضاء العمادية، نتيجة القصف المدفعي التركي في المنطقة".

ولفت الشهود إلى أن "النيران وما زالت تنتشر مع تزايد المخاوف من وصول النيران الى اكواخ الحيوانات ومراعي القرية".

وأوضحوا أن "سكان المنطقة وفرق الدفاع المدني يواجهون صعوبة في إخماد الحريق بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في عموم القضاء".

يُشار إلى أن المناطق الجبلية التابعة لقضاء العمادية، خصوصاً المحاذية للحدود مع تركيا، تعاني منذ عقود من آثار الصراع المسلح الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية.