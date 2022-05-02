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بسبب العاصفة الترابية.. إدارة گرميان تسجيل ٥٠ حالة اختناق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-02T16:39:47+0000
بسبب العاصفة الترابية.. إدارة گرميان تسجيل ٥٠ حالة اختناق

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الصحة في إدارة گرميان التابعة لاقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن دخول ٥٠ شخصاً الى المستشفى بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الاتربة تسببت بنقل 50 شخصاً في قضاء كلار الى مستشفى شهيد هزار خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، لتعرضهم لمشاكل بالجهاز التنفسي".

وبينت ان "عدداً منهم هؤلاء يعانون من ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى".

وتشهد مدن اقليم كوردستان موجة من الاتربة والغبار منذ عدة ايام.

ويوم امس الاحد، كشفت مصادر طبية، عن تسجيل المؤسسات الصحية في محافظات عراقية عدة فضلا عن العاصمة بغداد أكثر من 400 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية التي ضربت البلاد اليوم الاحد.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن مستشفيات العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة سجلت، اليوم، أكثر من 100 حالة اختناق جراء العواصف الترابية، مبيناً أن المراكز الصحية في محافظة النجف سجلت نحو 70  حالة اختناق، فيما سجلت ديالى 50 حالة مشابهة.

وفي الانبار، أشارت المصادر إلى أن مراكز المحافظة الصحية سجلت أكثر من 50 حالة اختناق، في حين سجلت مستشفيات بابل اختناق أكثر من 100 شخصاً جراء تلك العواصف. 

كما استقبلت المستشفيات والمؤسسات الصحية في محافظات الديوانية والسماوة وميسان وبسبب العاصفة الترابية عشرات حالات الاختناق، مشيراً إلى أن تلك اعداد الحالات تلك قابلة للزيادة.

وامس الاحد، غطى التراب الشديد سماء العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، إثر عاصفة ترابية جاءت من الانبار واشتدت في بغداد.

 

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