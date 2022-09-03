بسبب الضغوط .. مرور اربيل تعلن تمديد الدوام الرسمي إلى السادسة عصراً

شفق نيوز/ اعلنت ‏مديرية مرور أربيل، يوم السبت، تمديد الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة عصراً. ‏

وقال ‏المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي لوكالة شفق نيوز، إن "تمديد الدوام الرسمي جاء بسبب الضغوط الكثيرة التي تواجهها المديرية بعد البدء بتطبيق النظام الرقمي الجديد لإصدار رخصة قيادة السيارات". ‏

وأضاف، أن "المواطنين يمكنهم تجديد رخصهم ‏واستبدالها بالنظام الجديد قبل أسبوع إلى 10 أيام من انتهاء مهلة صلاحيتها". ‏

وتابع حاجي ان "المديرية تعتزم تمديد الدوام الرسمي للأقسام الأخرى أيضا ‏بهدف استيعاب أكبر عدد من المراجعين يوميا". ‏

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت تغيير نظام إصدار رخصة القيادة واستبداله ‏ ‏بالنظام الرقمي إضافة إلى إلغاء نظام ‏رخصة السيارات الخصوصية و العمومية ‏واستبداله ‏بين نظام يتضمن 13 صنفا ‏لرخصة القيادة.