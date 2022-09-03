بسبب الضغوط .. مرور اربيل تعلن تمديد الدوام الرسمي إلى السادسة عصراً

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور أربيل، يوم السبت، تمديد الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة عصراً.
وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي لوكالة شفق نيوز، إن "تمديد الدوام الرسمي جاء بسبب الضغوط الكثيرة التي تواجهها المديرية بعد البدء بتطبيق النظام الرقمي الجديد لإصدار رخصة قيادة السيارات".
وأضاف، أن "المواطنين يمكنهم تجديد رخصهم واستبدالها بالنظام الجديد قبل أسبوع إلى 10 أيام من انتهاء مهلة صلاحيتها".
وتابع حاجي ان "المديرية تعتزم تمديد الدوام الرسمي للأقسام الأخرى أيضا بهدف استيعاب أكبر عدد من المراجعين يوميا".
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت تغيير نظام إصدار رخصة القيادة واستبداله بالنظام الرقمي إضافة إلى إلغاء نظام رخصة السيارات الخصوصية و العمومية واستبداله بين نظام يتضمن 13 صنفا لرخصة القيادة.