بسبب الضباب.. تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل

شفق نيوز- أربيل

اعلنت ادارة مطار اربيل الدولي، مساء اليوم الاثنين، توقف الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير المطار احمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن "تعليق الرحلات جاء بسبب تصاعد كثيف للضباب في المدينة".

وأضاف أن "توقيت استئناف الرحلات غير معروف حتى الآن".

وشهدت العديد من المدن العراقية ضباباً كثيفاً في الأيام الماضية تسبب في العديد من المناطق وخاصة الطرق الخارجية بانعدام الرؤية، وأدى كذلك إلى غلق المجال الجوي في مطار بغداد الدولي عدة مرات.