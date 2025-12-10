بسبب السيول.. تربية كوردستان تؤجل امتحانات الفصل الأول في جمجمال

شفق نيوز- أربيل

قررت وزارة التربية في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل امتحانات الفصل الأول في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بسبب السيول الجارفة التي تسببت بأضرار جسيمة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سامان سيويلي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: "بالنظر إلى المصلحة العامة للمدرسين والطلاب وعائلاتهم، كلّفت وزارتنا المديرية العامة لتربية السليمانية بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراكز التعليمية في حدود قضاء جمجمال".

وبين أن الامتحانات تم تأجيلها إلى شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2026.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت قائممقامية قضاء جمجمال في السليمانية عن مصرع وإصابة ستة مواطنين جراء السيول التي اجتاحت المدينة.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق من قضاء جمجمال أسفرت عن فقدان اثنين من المواطنين حياتهم، فيما أُصيب أربعة آخرون".

يأتي ذلك على خلفية موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان يوم أمس الأول الاثنين، وتسببت بحدوث سيول في عدد من المناطق، من بينها جمجمال وتكية.