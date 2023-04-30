"بسبب السحايا".. صحة حلبجة تعمل بالخطة "B" وتخصص مستشفى "الوفاء" لاستقبال المصابين (صور)

شفق نيوز/ أعلنت صحة محافظة حلبجة اليوم الأحد عن تدشينها مشفى "وفاء" للأمراض الانتقالية لاستقبال الأطفال المصابين بالتهاب السحايا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المديرية العامة لصحة محافظة حلبجة مضطرة للعمل بالخطة (B) , واستخدام بعض أقسام مشفى "وەفا" للأمراض الانتقالية لاستقبال الأطفال المصابين بالتهاب السحايا".

واضافت انه "تم استقبال الأطفال المصابين بالتهاب السحايا في قسم الأطفال والآن القسمين الخاصين بالأطفال تستقبل الأطفال المرضى".

وبينت المديرية أنه "لغاية الآن تدار هذه المستشفى عن طريق المتطوعين وبحاجة الى الكثير من الأدوات لهذا نطالب من حكومة الإقليم أن تستجيب لمطاليب كوادر مستشفى "وفاء" للأمراض الانتقالية".