بسبب الرواتب .. أكثر من 600 طبيب يقاطعون الدوام الرسمي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بسبب تأخير صرف مرتباتهم الشهرية بدأ، اليوم الثلاثاء، مئات الأطباء في محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان بمقاطعة الدوام الرسمي.

وأصدر الأطباء المقيمون والمقيمون القدمى بياناً قالوا فيه: "نحن، أكثر من 600 طبيب شاب من محافظة السليمانية، ومحافظة حلبجة، والإدارات المستقلة، والمدن والبلدات ضمن الحدود الإدارية للسليمانية، وبعد مرور أكثر من 44 يوما على عدم توزيع الراتب النهائي، وعدم اليقين بمصير رواتب شهري حزيران وتموز، قررنا مقاطعة الدوام الرسمي لحين تنفيذ مطالبنا".

وقالوا أيضا إن رواتب شهري حزيران وتموز لن يتم توزيعها على الفور ولن يتم تعديل توزيع الرواتب لذا سنواصل مقاطعة الدوام، بحسب البيان.

وأشار الأطباء إلى أن المقاطعة تشمل جميع المستشفيات بما فيها الطوارئ داخل وخارج مدينة السليمانية.