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بسبب الجفاف وشح الأمطار.. انخفاض منسوب المياه في سد دهوك (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T17:11:59+0000
بسبب الجفاف وشح الأمطار.. انخفاض منسوب المياه في سد دهوك (صور)

شفق نيوز/ اعلنت ادارة سد دهوك في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انخفاض منسوب مياه السد بشكل كبير بسبب الجفاف وشح الأمطار.

وقال مدير سد دهوك، فرهاد محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "مخزون المياه في السد يبلغ حالياً 19 مليوناً و440 ألف متر مكعب بعد ان كان وارد المياه من الأمطار العام الماضي مليوني متر مكعب فقط".

واضاف ان "واردات مياه السد من الأمطار تعدى خلال عام 2019 بلغ 76 مليون متر مكعب، لكن بسبب الجفاف وقلة الأمطار العام الماضي لم تتمكن إدارة السد من توفير 10% من المياه لدائرة ماء دهوك لاستخدامها للشرب".

يذكر أن الطاقة التخزينية لسد دهوك تصل الى 52 مليون متر مكعب من المياه.

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