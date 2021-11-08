بسبب الجفاف.. انخفاض منسوب المياه في سد دهوك يكشف عن أطلال قرية قديمة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة سد دهوك يوم الاثنين، انخفاض نسبة المياه في السد بسبب الجفاف في الموسم الماضي.

وقال فرهاد محمد مدير سد دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "المياه المخزونة حاليا هي 20 مليون متر مكعب بعد أن كانت الكمية في العام الماضي 32 مليون متر مكعب".

واشار محمد؛ الى ان "القوة الاستيعابية للسد تصل إلى 52 مليون متر مكعب، فيما انخفض منسوب المياه إلى 15 مترا، وأن الموسم الحالي إذا ما شهدنا فيه الجفاف فإن منسوب المياه سيصل لمستويات أقل".

ولفت مدير سد دهوك؛ الى ان "انخفاض منسوب المياه أدى إلى ظهور أطلال قرية قسروكا التي غمرت تحت مياه السد عقب إنشائه"، موضحا أن "مياه السد تستخدم 10% منها للشرب".

يذكر أن سد دهوك انشأ في العام 1980 وانتهى العمل من بنائه في عام 1988 وذلك لارواء الاراضي الزراعية، غير أن التوسع الذي شهدته مدينة دهوك ادى الى استخدام أراضي زراعية للسكن واقامة مشاريع سكنية عليها.