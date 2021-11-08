سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب الجفاف.. انخفاض منسوب المياه في سد دهوك يكشف عن أطلال قرية قديمة (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T06:05:11+0000
بسبب الجفاف.. انخفاض منسوب المياه في سد دهوك يكشف عن أطلال قرية قديمة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة سد دهوك يوم الاثنين، انخفاض نسبة المياه في السد بسبب الجفاف في الموسم الماضي. 

وقال فرهاد محمد مدير سد دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "المياه المخزونة حاليا هي 20 مليون متر مكعب بعد أن كانت الكمية في العام الماضي 32 مليون متر مكعب".

واشار محمد؛ الى ان "القوة الاستيعابية للسد تصل إلى 52 مليون متر مكعب، فيما انخفض منسوب المياه إلى 15 مترا، وأن الموسم الحالي إذا ما شهدنا فيه الجفاف فإن منسوب المياه سيصل لمستويات أقل".

ولفت مدير سد دهوك؛ الى ان "انخفاض منسوب المياه أدى إلى ظهور أطلال قرية قسروكا التي غمرت تحت مياه السد عقب إنشائه"، موضحا أن "مياه السد تستخدم 10% منها للشرب".

يذكر أن سد دهوك انشأ في العام 1980 وانتهى العمل من بنائه في عام 1988 وذلك لارواء الاراضي الزراعية، غير أن التوسع الذي شهدته مدينة دهوك ادى الى استخدام أراضي زراعية للسكن واقامة مشاريع سكنية عليها.

related

قياسا بالعام الماضي.. انخفاض ملحوظ لمياه سد دهوك

Date: 2021-03-09 13:01:58
قياسا بالعام الماضي.. انخفاض ملحوظ لمياه سد دهوك

مسعود بارزاني يوجه كلمة للرأي العام في العراق واقليم كوردستان

Date: 2020-03-02 14:50:19
مسعود بارزاني يوجه كلمة للرأي العام في العراق واقليم كوردستان

حالتا وفاة و١٩٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2021-03-01 11:52:54
حالتا وفاة و١٩٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

كورونا .. 26 وفاة و605 اصابات جديدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-18 11:12:35
كورونا .. 26 وفاة و605 اصابات جديدة في اقليم كوردستان

اربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-04-26 20:44:11
اربيل تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

كورونا.. إقليم كوردستان يسجل حالات تعافٍ أكثر بضعفين من الإصابات

Date: 2020-12-10 14:23:32
كورونا.. إقليم كوردستان يسجل حالات تعافٍ أكثر بضعفين من الإصابات

كوردستان تصدر قرارات باعفاء استحقاقاتها من الايجارات والديون خلال فترة حظر التجوال

Date: 2020-06-03 18:45:50
كوردستان تصدر قرارات باعفاء استحقاقاتها من الايجارات والديون خلال فترة حظر التجوال

كورونا في كوردستان.. وفاة 33 مريضاً وإصابة 722 شخصاً السبت

Date: 2021-08-21 12:19:43
كورونا في كوردستان.. وفاة 33 مريضاً وإصابة 722 شخصاً السبت