بسبب الامتحانات.. كوردستان تقطع جميع خطوط الانترنت

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن قطع خطوط الانترنت في مدن الإقليم كافة بالتزامن مع الامتحانات الوزارية.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على طلب من وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، ستقوم وزارة النقل والمواصلات الكوردستانية بقطع خطوط الانترنت كافة، عدة ساعات، اعتبارا من يوم غد الاحد بسبب بدء امتحانات الصف الثاني عشر الاعدادي (الامتحانات الوزارية)".

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة النقل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "قطع خدمة الانترنت سيبدأ من الساعة السادسة والنصف صباحاً ولغاية الساعة العاشرة والنصف صباحا في جميع مناطق اقليم كوردستان، لمنع الغش عبر الاجهزة الالكترونية مثلما جرى الامر في السنوات السابقة".

وتنطلق يوم غد الأحد الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية في اقليم كوردستان والعراق عموماً، وعادة ما تلجأ السلطات إلى قطع خدمة الانترنت خلال ساعات أداء الامتحان لمنع تداول الاسئلة الامتحانية والغش.