بسبب الاحتيال والتهرب الضريبي.. تغريم آلاف الشركات والاشخاص في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تغريم أكثر من 11000 شركة ودافع ضرائب بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي، مؤكدة ان هذه الجهات الخاضعة للعقوبات خدعت الحكومة وتهربت من دفع الضرائب.

وبحسب إحصاءات المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان ، فقد تم معاقبة 11 ألف 594 شركة ودافعي ضرائب بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال المدير العام للضريبة العامة في الوزارة الدكتور كمال طيب في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشركات والأماكن ودافعي الضرائب عوقبوا بتهمة الاحتيال على الحكومة في حساباتهم السنوية والتهرب من دفع الضرائب، مؤكدا أن العقوبات لم تشمل الأماكن والجهات من ذوي الدخل المحدود أو أن اعمالهم ومهنهم محدودة الدخل.

ووفقا للإحصاءات نفسها، فإنه تم إغلاق 747 محلا، وتم تقديم 103 من دافعي الضرائب للمحاكمة بتهمة الاحتيال والمخالفات الضريبية، ومنع 72 دافعا من السفر.

وجاء في قسم اخر من الإحصائيات، أنه تم فرض 2244 غرامة مالية لعدم تقديم الموازنة خلال المدة القانونية، وتم إرسال 7135 رسالة تحذير لدافعي الضرائب، ووضع اشارة الحجز على ملفات 1263 شركة ودافعي ضرائب بسبب تراكم ديون ضريبية.