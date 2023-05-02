بسبب الاحتجاجات.. اربيل تدعو الى سلك طريق جديد للوصول الى السليمانية

شفق نيوز/ وجهت اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بسلك طريق جديد للوصول الى محافظة السليمانية بسبب احتجاجات شعبية أدت إلى قطع الطريق المعتاد.

وقال محافظ اربيل اميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه "بعد اغلاق طريق (كوية) الذي يربط محافظة اربيل بالسليمانية من قبل الاهالي وذلك بسبب سوء جودة الطريق والمشاكل التي يواجهونها نتيجة عبور سيارات الشحن، تقرر سلك طريق كركوك كطريق جديد امام الشاحنات للوصول الى السليمانية او القدوم اليها".

واضاف ان "مديرية مرور اربيل ستقوم باتخاذ اجراءات لتجهيز هذا الطريق ليكون بديلا عن طويق (كوية) الذي تم اغلاقه من قبل الاهالي خلال الاحتجاجات".

وكان عدد من اهالي مناطق كويسنجق (كوية) وسماقولي وباليسان قد قطعوا الطريق الواصل بين اربيل والسليمانية امام سيارات الشحن بسبب سوء جودة الطريق والمشاكل التي يواجهونها بسبب عبور هذه الشاحنات من هذا الطريق باستمرار.