بسبب اكلة شاورما اللحم تسمم قرابة 200 شخص في زاخو

شفق نيوز/ تعرض 185 شخصا إلى التسمم لتناولهم لحوماً منتهية الصلاحية من مطعم في إدارة منطقة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، وفقا لما أعلنته قائممقامية المنطقة اليوم الخميس.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يوم أمس السابع من أيلول 2022 وجراء عدم تطبيق التعليمات الصحية تسمم 185 شخصا لتناولهم شاورما اللحم في مطعم في زاخو، مشيرة إلى أن هؤلاء الاشخاص زاروا مستشفى زاخو العام وتلقوا العلاج الصحي.

وطبقا للمعلومات التي نشرتها القائممقامية فإن أكثر أولئك الذين تعرضوا للتسمم غادروا إلى منازلهم، ولم يتبق سوى 35 شخصا منهم يخضعون للرعاية الطبية.