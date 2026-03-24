بسبب الحرب.. انسحاب بعثة دبلوماسية وعسكرية أوروبية من إقليم كوردستان

شفق نيوز- ترجمة

أعلنت المجر، يوم الثلاثاء، استكمال سحب عسكرييها وموظفيها الدبلوماسيين العاملين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بشكل "مؤقت"، على خلفية تدهور الوضع الأمني المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

وذكر موقع "المجر توداي"، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن رئاسة الأركان العامة للقوات المجرية أكدت وصول العسكريين والدبلوماسيين العاملين في القنصلية العامة إلى بلادهم بسلام، بعد إجلائهم من معسكرهم في أربيل بالتنسيق مع القوة الإيطالية.

وبحسب الموقع المجري، جرى نقل الجنود المجريين، بعد مغادرتهم العراق، عبر تركيا إلى مدينة كيكسكيميت المجرية، بواسطة طائرة نقل من طراز "إيرباص" تابعة لقوات الدفاع، مشيراً إلى أن عملية الانسحاب تمت بشكل سريع ومنسق بالتعاون مع الحليف الإيطالي.

ونقل الموقع، عن رئيس الأركان المجري غابور بوروندي، قوله إن القواعد العراقية التي تستضيف قوات دولية تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ بدء العمليات العسكرية التي شنتها أميركا وإسرائيل ضد إيران.

وأكد بوروندي، أن قرار سحب القوات من قاعدة أربيل الجوية مؤقت، وجاء بناءً على تقييم أمني شامل ومستمر، وبالتنسيق مع الجانب الإيطالي، في ظل توجه بعض الدول إلى تقليص أو سحب قواتها من العراق نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية.