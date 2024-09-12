بزشكيان يوجه دعوة رسمية لمسعود بارزاني لزيارة طهران

شفق نيوز/ وجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، الذي يزور اربيل حاليا، دعوة رسمية للزعيم الكوردي مسعود بارزاني لزيارة طهران.

وقال موقع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل اليوم الخميس، في مدينة أربيل، مسعود بزشکیان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار زيارته إلى العراق وإقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، جرى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على التنسيق وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبحسب البيان فقد وجه مسعود بزشكيان، رئيسُ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اللقاء، دعوةً رسمية إلى الزعيم مسعود بارزاني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.