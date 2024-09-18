بزشكيان يعين أول حاكم "كوردي سني" لادارة كوردستان الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، عن تعيين "آرش زره لهوني" محافظًا لمحافظة كوردستان غرب إيران.

ويعد آرش زره لهوني، أول كوردي سني يتسنم هذا المنصب في ايران.

وقال الموقع العربي لجمهورية إيران الإسلامية، أن لهوني سيخلف المحافظ الحالي إسماعيل زارعي كوشا في منصبه، مبينا أن اختیاره جاء باقتراح من وزیر الداخلیة و مصادقة مجلس الوزراء.

والدکتورآرش زره لهوني أول حاکم من أهل السنة وهو نائب مدینة مریوان فی مجلس الشوری الاسلامي واختیاره حاکم کوردستان، یقع فی اطار تنفیذ الوعود والشعارات الحکومیة بخصوص تعزیز الوحدة والتعاضد والوفاق الوطني بغض النظر عن القومیة والمذهب و العنصر، وفق الموقع الايراني.

ويحمل لهوني شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي، وقد شغل منصب نائب برلماني في الدورة الحادية عشرة، بالإضافة إلى عمله كمدير تنفيذي لهيئة الهلال الأحمر في محافظة كوردستان.

تُعد الطائفة السنية في إيران الثانية من حيث العدد بعد الطائفة الشيعية، وتمثل أكبر أقلية دينية في البلاد.

وتُشير الإحصائيات إلى أن السنة يشكلون ما بين 8 - 10% من السكان، بينما تقدّر بعض التقارير النسب بـ20% من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 90 مليون نسمة.

ويتمركز غالبية السنة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفي محافظة كوردستان غربي البلاد المحاذية للحدود العراقية ضمن اقليم كوردستان العراق.