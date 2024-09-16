بزشكيان عن بارزاني.. كلانا مسعود وكلانا ولدنا في مهاباد ياله من حدث مثير

شفق نيوز/ قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، ان (الزعيم الكوردي) "مسعود بارزاني ولد في مهاباد لدينا. ولد في مهاباد بإيران. وانا ولدت في مهاباد، هو اسمه مسعود وأنا مسعود. يا له من حدث مثير للاهتمام".

وجاء تصريحات بزشكيان خلال مؤتمره الصحفي الاول في طهران، رد على اسئلة الصحفيين عن العلاقات بين اقليم كوردستان وايران، بالقول "استطعنا إجراء المحادثات بسهولة شديدة. لقد خلقوا حربا بيننا من أجل لا شيء. إنهم يسلحون بعض الناس هناك ليأتوا ويشعلوا حربا هنا وهناك".

واضاف بزشكيان "إنهم سيحمون أمننا ونحن سنحمي أمنهم. وسنصلح علاقاتنا ونحسن علاقاتنا الاقتصادية ونساعد بعضنا البعض في كل المجالات المناسبة لنا".

وتابع بزشكيان ان "الولايات المتحدة تريد منا أن نتقاتل، لكننا لن نتقاتل إذا كنا حكماء".