بزراعة شتلات وتحرير طيور من أقفاصها.. السليمانية تحتفي بيوم البيئة (صور)

شفق نيوز/ نظم حزب "الخضراء" المعني بالحفاظ على البيئة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، احتفالاً بيوم البيئة من خلال عدة أنشطة وفعاليات في السليمانية، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم الحزب دانا نجم الدين، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اليوم تنظيم مؤتمر بالمناسبة، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالبيئة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الخيرية".

وأكد على "أهمية الاحتفاء بيوم البيئة من قبل الجهات المعنية والأفراد والمنظمات المعنية والقطاع الخاص والإعلام في هذا السياق، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البيئة الاتحادية والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة من أجل الحفاظ على البيئة".

وتضمنت الفعاليات زراعة العديد من الشتلات، وتحرير مجموعة من الطيور والسناجب وإطلاقها في الطبيعة، وستستمر هذه الفعاليات حتى نهاية الأسبوع الجاري في كل أنحاء السليمانية.

واختار إقليم كوردستان، يوم السادس عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، كيوم للبيئة في الإقليم، لتزامنه مع قصف وادي باليسان وخوشناوتي ومنطقة بادينان بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق في العام 1988.