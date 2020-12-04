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برأس مال يفوق ملياري دولار .. 400 مشروع إستثماري في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-04T07:52:51+0000
برأس مال يفوق ملياري دولار .. 400 مشروع إستثماري في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان يوم الجمعة عن تقديم العشرات من اصحاب رؤوس الاموال والشركات المحلية والاجنبية والمختلطة للحصول على الموافقات الرسمية للبدء بتنفيذ مشاريع إستثمارية في الاقليم.   

وقال مدير البحوث والمعلومات في الهيئة سربست خدر علي، إن الهيئة تلقت لغاية الآن 428 مشروعا برأس مال يزيد على ملياري دولار امريكي، مردفا بالقول ان الهيئة صادقت على 372 مشروعا منها ورفضت الأخرى.

واوضح ان هذه المشاريع تشمل قطاعات مختلفة منها الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل والكهرباء والاسكان والمصارف، منوها الى المصادقة على أكثر من 55 مشروعا للإستثمار في المنتجات المحلية والاجنبية والقطاع المختلط بعد الاعلان عن خطة الهيئة.

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