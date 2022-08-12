برأس مال يبلغ 250 مليار دينار .. حكومة إقليم كوردستان تنشيء البنك الوطني

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن خطوات انشاء البنك الوطني وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وتم الانتهاء من معظم الأعمال المتعلقة بهذا المشروع.

وقال المدير العام للبنوك التجارية في الإقليم مولود صابر في مقابلة نشرها الموقع الرسمي لحكومة كوردستان اليوم، إن "البنك الوطني هو بنك حكومي تأسس بناءً على طلب من رئيس حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع وزير المالية والاقتصاد في الحكومة ذاته"، مبينا أن "هذا البنك يسعى إلى تنظيم البنوك الحكومية والبنوك التجارية، التي يبلغ تعدادها حاليا 94 بنكا، ويعمل على إعادة تنظيم جميع الإدارات في البنوك الحكومية".

وأوضح أن "البنك يسعى ايضا إلى انهاء الإجراءات المصرفية التقليدية التي يتم تطبيقها في البنوك حاليا، وان يكون بنكا عصريا جنبا إلى جنب البنوك الأخرى كالأهلية، وتلك البنوك المرتبطة بالنظام الإلكتروني إضافة إلى العديد من الأغراض الأخرى"، مؤكدا "اننا نريد اعادة تنظيم موظفينا، والقيام بعمل سيكون أساساً لحكومة إقليم كوردستان".

وأضاف صابر أن "رأس مال ذلك البنك يبلغ 250 مليار دينار عراقي، وتم إيداع 25 ملياراً من ذلك المبلغ نقداً في الحساب الخاص للبنك المركزي العراقي فرع إقليم كوردستان، و225 ملياراً في البنوك التجارية".

وتابع المدير العام للبنوك التجارية في الإقليم "لحسن الحظ تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء البنك"، مبينا أن "هذا يعني أننا قد انجزنا رؤوس الأموال كافة، وقد وجه مجلس وزراء إقليم كوردستان كتاباً رسميا بها إلى البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال هذا البنك، لأن جميع أموال المصرف البالغة 250 مليار دينار قد اكتملت".