برئاسة وزير النفط.. وفد اتحادي في أربيل غداً لحسم مشكلة الإنتاج والتصدير

شفق نيوز / يزور وفد من الحكومة الاتحادية برئاسة وزير النفط حيان عبد الغني، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، غداً الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، ووفداً مرافقاً له، سيزور إقليم كوردستان يوم غد الأحد".

وأوضح هورامي، أن "هذه الزيارة جاءت بعد اتفاق رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، لحل مشكلات ملف النفط".

وأضاف أن "المحور الرئيسي في الاجتماعات سيكون مشكلة نفقة إنتاج النفط وإجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مبيناً أن "الوفد سيبقى في الإقليم من يومين إلى ثلاثة أيام".