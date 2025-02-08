برئاسة بافل طالباني.. "اليكيتي" يناقش نتائج التنسيق مع "البارتي"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، عن عقد الهيئة القيادية للحزب اجتماعًا برئاسة بافل طالباني خلال الأيام المقبلة لبحث مجموعة قضايا منها نتائج عمل اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد الوطني للتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن توزيع الصلاحيات في الإقليم، بالإضافة إلى تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وقال بيره في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعًا اليوم برئاسة بافل طالباني، حيث تمت مناقشة عدة قضايا سياسية وتنظيمية مهمة، بالإضافة إلى الملفات المصيرية المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق والمنطقة".

وأشار بيره إلى أن "الاجتماع تناول بشكل خاص زيارة بافل طالباني إلى الخارج، ونتائج عمل اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد الوطني الكوردستاني للتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن توزيع الصلاحيات في الإقليم، بالإضافة إلى تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة وإعداد مسودة لتعريف الصلاحيات وآليات العمل المشترك، وفق مبدأ الشراكة الحقيقية والتوازن ومنع تكرار المشاكل السابقة".

كما ناقش الاجتماع، بحسب البيان، عددًا من القضايا المتعلقة بحل المشاكل المعيشية لمواطني إقليم كوردستان.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني، أنه "خلال الأيام المقبلة، ستعقد الهيئة القيادية للحزب اجتماعًا برئاسة بافل طالباني لمواصلة النقاش حول هذه الملفات المهمة، والتعمق أكثر في القضايا التي تم التطرق إليها خلال اجتماع المكتب السياسي اليوم".