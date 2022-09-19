بريطانيا وإقليم كوردستان.. تركيز على القطاع الصحي

شفق نيوز / أكد نائب القنصل البريطاني لدى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أهمية العلاقات بين بلاده وحكومة الإقليم في القطاع الصحي.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، نائب القنصل البريطاني لدى أربيل، في ديوان الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء، بحسب بيان وزارة الصحة الكوردستانية، حول "وضع القطاع الصحي، والبدء بالعلاقات بين اقليم كوردستان وبريطانيا في المجال الصحي".

وشدد الجانبان، وفق البيان، على أهمية "التعاون والعمل المشترك بينهم في المجال الصحي".