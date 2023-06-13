بريطانيا.. كوردي يصمم برنامجا للذكاء الصناعي قد يجنب مرضى السكري بتر القدم

شفق نيوز/ اكدت الشبكة الأكاديمية الكوردية، اليوم الثلاثاء، ان أكاديميا كورديا صمم لاول مرة على مستوى بريطانيا برنامجا للذكاء الصناعي لتقييم والكشف المبكر وسرعة تشخيص حالات الاشخاص المعرضين لخطر بتر أقدامهم بسبب تفاقم الاصابة بمرض السكري.

وجاء في بيان للشبكة ترجمته وكالة شفق نيوز ان ان الدكتور بختيار امين الاكاديمي في جامعة هودسفيلد البريطانية اكد انه تمكن مع زملائه باشراف كل من الاستاذ غريغوريوس والدكتور بول من مؤسسة (NHS) الصحية، في مؤتمر الذكاء الصناعي (AI) في جامعة مانشستر، من تقديم احدث بحث بهذا الخصوص، مبينا انه ككوردي تمكن لاول مرة على مستوى بريطانيا من تصميم برنامج للذكاء الصناعي لتقييم والتشخيص المبكر والسريع الاشخاص الذين يعانون من مخاطر بتر القدم بسبب مرض السكري.

وأضاف ان عنوان موضوع بحثه هو النماذج المستندة للذكاء الصناعي للتنبؤ بمخاطر الاصابة بمرض السكري Al-based Models for Predicting the Risk of Developing Diabetes، منوها الى ان المشروع تم تمويله من قبل وزارة الصحة البريطانية وتم استخدام اكثر من 10 الاف كود برمجة حاسوب مع نماذج الذكاء الصناعي.