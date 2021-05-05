بريطانيا تأمل من مسعود بارزاني تأدية دور عراقي وكوردستاني

شفق نيوز/ عبر وفد بريطاني يوم الأربعاء عن أمله بأن يؤدي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني دوره لمعالجة التحديات التي تواجه العراق وإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقباله في مقره بأربيل الوفد البريطاني برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سامبسون.

وذكر بيان صادر عن مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع، الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، بحث الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والانتخابات العراقية القادمة وتهديدات داعش.

وأكد الوفد الضيف على أ"همية استقرار وتنمية اقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن بريطانيا تأمل بأن يؤدي بارزاني دوره في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه العراق واقليم كوردستان.

من جانبه، قال بارزاني، إن تنظيم داعش انهزم عسكرياً إلا أن القضاء على التنظيم كلياً بحاجة إلى تعاون جميع الأطراف للحيلولة دون بروزه مرة أخرى.

وشدد الزعيم الكوردي على "ضرورة القضاء على التنظيم من النواحي الفكرية والاقتصادية والاجتماعية".