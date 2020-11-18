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بريطانيا تؤكد مساندة ودعم العراق واقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-18T07:58:43+0000
بريطانيا تؤكد مساندة ودعم العراق واقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح يوم الاربعاء مستشار الدفاع البريطاني الأعلى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجنرال جون لوريمر، والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة لوريمر الى الاقليم بمناسبة انتهاء مهام عمله، بحسب بيان صادر عن رئاسة كوردستان.

واكد المسؤول العسكري البريطاني الرفيع مواصلة دعم ومساندة بلاده للعراق والاقليم ضمن اطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وآخر مستجدات الحرب ضد التنظيم، وعلاقات اربيل – بغداد، والحوارات الجارية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وإقرار ومصادقة قانون العجز المالي في مجلس النواب العراقي، والوضع الامني في حدود اقليم كوردستان، وملفات اخرى ذات الاهتمام المشترك كانت جانبا اخر من اللقاء.

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