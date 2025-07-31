بريطانيا تؤكد لمسعود بارزاني دعمها لحماية أمن واستقرار كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أكد وفد عسكري بريطاني رفيع، يوم الخميس، خلال لقائه مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، دعمه لحماية أمن واستقرار إقليم كوردستان، فيما شدد على ضرورة إيقاف الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وجرى اللقاء في مقر إقامة بارزاني بمصيف صلاح الدين، بحضور كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد ألغرين، والقنصل العام البريطاني في كوردستان، أندرو بيزلي، حيث ناقش الجانبان الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وأهمية تعزيز التعاون العسكري بين أربيل ولندن.

وأعرب الوفد الضيف في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إدانته للهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف إقليم كوردستان"، مؤكداً "دعمه لحماية أمن واستقرار الإقليم، وشدد على ضرورة إيقاف تلك الهجمات فوراً، والكشف عن منفذيها ومعاقبتهم بموجب القانون".

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين حكومة إقليم كوردستان وبريطانيا.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى بحث العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، إضافةً إلى الوضع السياسي الداخلي في الإقليم.