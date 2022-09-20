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بريطانيا تؤكد اهمية التعاون بين البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-20T14:45:36+0000
بريطانيا تؤكد اهمية التعاون بين البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي

شفق نيوز/ أكد المستشار العسكري البريطاني في اربيل الكولونيل روب درايفر، يوم الثلاثاء، اهمية التعاون بين قوات البيشمركة في إقليم كوردستان والقوات الاتحادية والتحالف الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان الفريق الركن عيسى عزير بحضور كل من المدير العام للعلاقات والتنسيق العميد الركن محمد سعيد والمستشار السياسي في القنصلية العامة البريطانية في اربيل زانا خوشناو، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان ان "الجانبين بحثا عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة والتعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف من جهة والقوات الامنية العراقية من جهة اخرى، وشددا على أهمية ووجوب تطوير العلاقات بشكل أكبر".

واشار الى ان "الجانبين أكدا على أهمية التعاون العسكري والأمني بين البيشمركة والقوات الامنية العراقية ووصفها بـ المؤثرة من اجل حماية استقرار الاوضاع الأمنية العراقية واقليم كوردستان خصوصا في المناطق ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين"، حسب تعبير البيان.

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