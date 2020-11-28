بريطانيا تعيّن وزيراً كوردياً لتوزيع لقاح كورونا

شفق نيوز/ عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم السبت، ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح "كوفيد-19"، في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.

ويشغل ناظم الزهاوي، وهو من أصل كوردي عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وفي منصبه الجديد، سيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك، مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح، على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، السبت، إن الترتيب الجديد "مؤقت"، موضحا أنه سيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن الزهاوي من أصل كوردي عراقي وهو من مواليد 1967 في بغداد، ونشأ وتربى وتعلم في بريطانيا، حيث فرت عائلته العام 1976 هربا من بطش النظام العراقي حيث بدايات صعود صدام حسين في السلطة واستقرت في بريطانيا التي تحصلت على جنسيتها.