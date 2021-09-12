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بريطانيا تعلن مخططا وبرنامجا مكثفين لدعم إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-12T07:48:23+0000
بريطانيا تعلن مخططا وبرنامجا مكثفين لدعم إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، ديفد هنت القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في لقاء، وإلى جانب الترحيب بارك الرئيس نيجيرفان بارزاني للقنصل البريطاني بمناسبة مباشرته مهام منصبه الجديد آملاً له النجاح ومبدياً كامل الدعم لإنجاح أعماله ومهامه.

وأكد الجانبان على تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وفق البيان.

وأوضح القنصل العام البريطاني أن لديه مخططاً وبرنامجاً مكثفين لتعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان سيعمل هو وفريقه على تنفيذه.

كما أكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة مساندتها لإقليم كوردستان والعراق واستقرارهما وأشاد بتعاون وتنسيق وزارة شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان مع وزارة الدفاع البريطانية.

وأشار البيان إلى أن العمل على توسيع مجالات التجارة وتشغيل رؤوس الأموال ونشاطات القطاع الخاص بين الجانبين، أوضاع إقليم كوردستان والعراق عامة، مشاكل أربيل – بغداد، أحدث تطورات الحرب على الإرهاب ومخاطر عودة داعش للبروز، الانتخابات العراقية المقبلة، التطورات في المنطقة ومجموعة قضايا تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للقاء.

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