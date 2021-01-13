بريطانيا تعلن العمل بـ"ثقلها" لـ"تحقيق مكاسب كبيرة" لبيشمركة كوردستان

شفق نيوز/ عقد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، يوم الاربعاء، اجتماعاً مع المستشارين العسكريين البريطانيين في القنصلية البريطانية في اربيل للتباحث حول اربعة مشاريع مقترحة من الوزارة والتحالف الدولي بشأن استراتيجية الدفاع ومهنة قوات البيشمركة والمراقبة والمتابعة العسكرية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير شورش اسماعيل اجتمع مع المستشار الرفيع في الدفاع البريطانية الكولونيل سير تشارلي سايكس، والمستشار العسكري البريطاني في القنصلية العامة البريطانية في اربيل ميجر ستيف.

واشار الى ان وزير البيشمركة أكد خلال الاجتماع على اهمية وضرورة العلاقات بين الوزارة والمستشارين العسكريين البريطانيين في تطوير وازدهار قوات البيشمركة في رفع قدراتها العسكرية واللوجستية.

من جهته جدد السير تشارلي سايكس التأكيد على أن الهدف الرئيس لقواته كمستشارين عسكريين بريطانيين هو انجاح عملية الإصلاح في الوزارة ومن الآن فصاعدا ستعمل بريطانيا بثقل كبير على جميع المشاريع المقرة والتي ستصبح بالتالي مكاسب عظيمة لقوات بيشمركة كوردستان.

واشار البيان الى ان الاجتماع قرر البدء بتحليل وتنفيذ عدد من مشاريع القوانين التي سينتج عنها مهنية البيشمركة والسير على طريق عسكرية صحيحة، مبينا ان هذا سيكون متوازيا مع المبادئ الرئيسة لبناء جيش عصري.