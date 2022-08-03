بريطانيا تعلن استمرار دعمها للبيشمركة وتحذر من خطر جدي على استقرار العالم

شفق نيوز/ قال وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، إن المملكة المتحدة ستواصل دعم القوات العراقية وقوات البيشمركة الكوردستانية في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا أن داعش لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة والعالم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير البيشمركة شورش إسماعيل ورئيس أركان البيشمركة اللواء الركن عيسى عزير والأمين العام للوزارة اللواء الركن بختيار محمد صديق ومعاوني رئيس الأركان اللواء الركن هوشمند حيدر واللواء الركن نجم الدين ومدير التنسيق والعلاقات العميد الركن محمد سعيد، زار بريطانيا وكان في استقباله وزير القوات المسلحة جيمس هيلي وكبير مستشاري الدفاع البريطانية للشرق الاوسط وشمال افريقيا المارشال سامي سمبسون ومدير شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي وعدد من كبار الضباط.

واشار البيان الى ان الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات في الحرب ضد الارهاب في العراق ومخاطر عودة ظهور داعش وكان الجانبان متوافقين في الرأي بان داعش مازال يشكل خطرا وتهديدا على استقرار وأمن العراق والمنطقة لذلك من الضروري المساندة والتعاون من جانب المجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان لمواجهته والقضاء عليه.

وأضاف البيان ان الوزير البريطاني اكد على استمرار مشاركة ومهام قوات بلاده ضمن إطار التحالف الدولي ضد داعش معربا عن جميع الدعم من جانب المملكة المتحدة للعراق وإقليم كوردستان وقوات البيشمركة في مواجهة داعش وكذلك ثمن وأشاد بتضحيات ودور البيشمركة في هزيمة داعش.

ونوه البيان الى ان وزير البيشمركة شورش اسماعيل من جهته عبر عن شكره وتقديره لدور بريطانيا ومساندتها للعراق واقليم كوردستان في الحرب ضد داعش وثمن معوناتها لهما، وخصوصا وجود مستشاريها وفرقها وتدريبها وتاهيلها لقوات البيشمركة، معلنا انه بفضل المستشارين العسكريين البريطانيين والدوليين تسير عملية الاصلاح نحو التقدم بشكل فعال مما سيسفر عن ازدهار مؤسساتي في صفوفها بشكل اكبر.

ونوه الى ان وفد البيشمركة تفقد مقر القوات البرية والمركز الاستراتيجي للرد السريع وعدد من الفرق والوحدات العسكرية البريطانية وتمخض عنها عدد من التفاهمات المهمة والجديرة التي سيكون لها نتائج جيدة في إعادة تنظيم القوات بشكل اكبر وتوحيدها تحت مظلة الوزارة فضلا عن تحسين معيشة وحياة البيشمركة والعصرنة العسكرية في القريب العاجل.