بريطانيا تدين استهداف منزل نيجيرفان وتحذر من تداعيات التصعيد في العراق

شفق نيوز- أربيل

دانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبرن، مساء اليوم الأحد، استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك، فيما جددت التزام لندن المستمر بالتعاون والدعم للإقليم.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نيجيرفان بارزاني من إيفيت كوبر، بحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

واعربت كوبر، بحسب البيان، عن أدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان، والهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف يوم أمس منزل الرئيس نيجيرفان بارزاني في دهوك، مقدمة تعازيها وتضامنها معه ومع عائلات البيشمركة الذين استشهدوا وأصيبوا في الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان.

وأكدت الوزيرة، أن بلادها تنظر بأهمية بالغة إلى أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، مجددة التزام بريطانيا المستمر بالتعاون والدعم.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني، كوبر على اتصالها ودعم ومساعدات بريطانيا للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن إقليم كوردستان لم يكن ولن يكون أبداً جزءاً من الحرب، وفقاً للبيان.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين وفي محور آخر من الاتصال تبادلا وجهات النظر حول العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وآخر مستجدات الحرب وتداعياتها على المنطقة والعالم.

كما شدد الطرفان، على "أهمية إيجاد حلول سلمية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب".

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، يوم أمس السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.