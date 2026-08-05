بريطانيا تجدد دعمها لقوات البيشمركة في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أكدت المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، استمرار دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة، وذلك خلال لقاء جمع وزير البيشمركة شورش إسماعيل بالقنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان هولي فير.

وذكرت وزارة البيشمركة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إسماعيل استقبل في ديوان الوزارة القنصل العام البريطاني الجديد للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان، هولي فير، والملحق العسكري البريطاني في العراق الكولونيل ويل دافيس، بحضور الأمين العام للوزارة الفريق الركن بختيار محمد، ومعاون رئيس الأركان للإدارة والميرة اللواء الركن هوشمند حيدر.

وأضافت أن الوزير هنأ القنصل العام بمناسبة تسلمها مهام منصبها، مؤكداً استعداد وزارة البيشمركة لتقديم مختلف أشكال التعاون والتنسيق.

وبحسب البيان، بحث الجانبان آخر التطورات الأمنية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، وشددا على استمرار دعم ومساندة المملكة المتحدة لقوات البيشمركة.

كما ناقش الطرفان التوترات والأزمات الأخيرة في المنطقة، واتفقا على أن الحوار وتعميق التفاهم المشترك يمثلان السبيل الأمثل لحل التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.