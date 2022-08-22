بريطانيا تجدد دعمها لقوات البيشمركة

شفق نيوز/ أكد وزير البيشمركة شورش إسماعيل، في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن أهمية التعاون الدولي للقضاء على تنظيم داعش.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير استقبل القنصل العام البريطاني في كوردستان ديفيد هنت، وجرى خلال اللقاء التباحث حول مخاطر تنظيم داعش والوضع الامني في المنطقة.

وأكد الطرفان على ان "مخاطر داعش على امن واستقرار المنطقة ما زالت قائمة".

وأشار إسماعيل الى اهمية زيارته الى بريطانيا في وقت سابق، مؤكدا على اهتمام اقليم كوردستان بتوطيد العلاقات الثنائية مع الجانب البريطاني.

بدوره جدد القنصل البريطاني دعم بلاده لقوات البيشمركة من اجل محاربة الارهاب ومخاطره في المنطقة.