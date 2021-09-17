بريطانيا تتعهد لنيجيرفان بارزاني بحفظ كيان إقليم كوردستان ورئيس وزرائها يرغب بزيارة أربيل

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الأربعاء إلى لندن عاصمة المملكة المتحدة في زيارة رسمية التقي خلالها وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين بريطانيين آخرين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم اليوم، انه في اجتماع سادته أجواء ودية، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن سروره لاستقبال فخامة رئيس إقليم كوردستان مثنياً على زيارته للندن، ومؤكداً أن بريطانيا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان والعراق، وأن العلاقات التي نشأت قبل ثلاثين عاماً بين إقليم كوردستان وبريطانيا مع فرض منطقة حظر الطيران ستستمر، وشدد على استمرار التزام بريطانيا بدعم وتوطيد هذه العلاقات.

وأضاف البيان أن جونسون أكد على أن هذه العلاقات تاريخية ويجب تمتينها أكثر وخاصة في المجال الأقتصادي، وأن الفرصة مواتية لذلك ويرغبون في زيادة تبادل زيارات الوفود بين الجانبين، كما عبر عن رغبته في زيارة أربيل من جديد، وقال: أحتفظ بذكريات جميلة من زيارتي السابقة. وأثنى الاخير على الرئيس نيجيرفان بارزاني للدور الذي يمارسه في حل مشاكل العراق ولتحقيق الاستقرار.

من جانبه، وصفالرئيس نيجيرفان بارزاني زيارته إلى لندن واجتماعه مع دولة رئيس الوزراء بوريس جونسن بالمطمئن والمهم لتعزيز العلاقات، خاصة بعد المستجدات التي تشهدها المنطقة، وعبر عن الشكر لرئيس الوزراء والحكومة البريطانيين والتحالف الدولي على دعمهم السياسي والعسكري والإنساني للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً الرغبة في تطوير كل مجالات التعاون مع بريطانيا وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار الذي أمامه الفرص متاحة.

وبشأن علاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما، أشار الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى استمرار الحوار بينهما والأجواء الإيجابية مع الحكومة الاتحادية العراقية، مشدداً على أن إقليم كوردستان راغب ومستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور.

ووضع كوفيد-١٩، الحرب على الإرهاب والمخاوف من عودة داعش للبروز وهو ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، أحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، المستجدات في أفغانستان وتداعياتها، كانت محاور أخرى للاجتماع، وفقا للبيان.