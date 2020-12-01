بريطانيا تبدي لبارزاني رغبتها في استمرار دعم البيشمركة لمواجهة داعش

شفق نيوز/ أبدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رغبتها في استمرار تقديم العون لقوات البيشمركة الكوردية وتسليحها وتدريبها لمواجهة مخاطر تنظيم "داعش".

وجاء في بيان لمقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إنه استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي.

وقال البيان إن "هيبي جدد تقدير بلاده لدور قوات البيشمركة في تحطيم ارهابيي داعش"، مؤكداً "رغبة بلاده في الاستمرار بدعم وتدريب وتسليح البيشمركة في مواجهة مخاطر وتهديدات الإرهاب".

وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق اعلن الوزير البريطاني، بحسب البيان، أنه "من الواجب ان يكون هناك توازناً سياسياً واقتصادياً بين المكونات العراقية".

ونوه البيان إلى أن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قدم شكره للدولة البريطانية التي كانت عوناً لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش"، معرباً عن "أمله بأن تشهد العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا تطوراً اكبر".