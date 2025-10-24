"برواري بالا" تدعو زوّار دهوك للتعرّف على إنتاجها المحلي (صور)

شفق نيوز- دهوك

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الإنتاج المحلي في دهوك، يوم الجمعة، في ناحية "كاني ماصي" التابعة لمنطقة "برواري بالا" الحدودية مع تركيا بمشاركة أكثر من 200 فلاح من مختلف مناطق المحافظة.

وحضر الآلاف من أهالي دهوك والزوّار من خارجها للمهرجان الذي من المقرر أن تستمر فعالياته لمدة خمسة أيام متتالية.

وتضمن المهرجان، معارض للصور ونشاطات فنية وتراثية، منها الدبكات الفلكلورية والأمسيات الغنائية بمشاركة 13 فناناً من إقليم كوردستان وتركيا وإيران وسوريا ودول أوروبا.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان فهمي باليي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من إقامة هذا الحدث هو تشجيع الفلاحين على البقاء في قراهم والاستمرار بزراعة أراضيهم إلى جانب التعريف بالمنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة، وفتح آفاق جديدة لتسويقها من خلال القطاع الخاص والمستثمرين فضلاً عن منح الفلاحين فرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للزوّار خلال أيام المهرجان".

وأضاف أن "أكثر من 200 فلاح شاركوا في المعرض هذا العام حيث تم عرض عشرات الأنواع من المنتجات الزراعية والغذائية، أبرزها التفاح الذي تشتهر به منطقة برواري بالا، إلى جانب العسل الطبيعي والفواكه المجففة والحلويات المحلية".

من جانبه، قال الفلاح أحمد مائي، لوكالة شفق نيوز، وهو أحد المشاركين في المهرجان، إن مشاركته جاءت لعرض وبيع منتجاته المحلية أمام جمهور واسع. وأضاف أنه أحضر معه أربعة أنواع من التفاح الذي تنتجه بساتين "برواري بالا وهي الأخضر واللبناني والأميركي والأصفر".

وأشار إلى أن "مثل هذه الفعاليات تمنح الفلاحين حافزاً كبيراً للاستمرار بالإنتاج والتطوّر".

بدوره أوضح سربست محمد، وهو أحد زوّار المهرجان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المهرجان يعكس جمال الطبيعة وغنى الإنتاج المحلي في المنطقة".

وعبّر عن إعجابه بجودة المعروضات وتنظيم الفعاليات، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة "تسهم في تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بتراث برواري بالا الزراعي والثقافي".