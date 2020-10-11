سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

برهم صالح يجتمع برئاسات كوردستان لبحث 7 ملفات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-11T21:03:48+0000
برهم صالح يجتمع برئاسات كوردستان لبحث 7 ملفات

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيجتمع برئاسات اقليم كوردستان الثلاث لبحث سبع ملفات.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن صالح سيترأس يوم غد الاثنين، اجتماعاً في اربيل يضم الرئاسات الثلاث لاقلیم كوردستان ( رئاسة الاقليم والحكومة والبرلمان).

وأوضح أن صالح سيبحث مع الرئاسات الثلاث "الانتخابات و الوضع الصحې في ظل جائحة كورونا واتفاقیە سنجار ورواتب الموظفین ومشاکل الاقلیم و بغداد ووضع کرکوك و موازنة 2021".  

وأشار المصدر الى أن "صالح سيتلقي أيضا بالزعيم الكوردي مسعود بارزانې فې اربیل".

related

بارزاني وصالح يناقشان اربع مسائل "مهمة" بين اربيل وبغداد ويؤكدان على امر

Date: 2019-09-18 07:55:47
بارزاني وصالح يناقشان اربع مسائل "مهمة" بين اربيل وبغداد ويؤكدان على امر

بارزاني وصالح يؤكدان ضرورة الحفاظ على "لقمة العيش" في الاقليم والعراق بلا تمييز

Date: 2020-09-02 14:08:22
بارزاني وصالح يؤكدان ضرورة الحفاظ على "لقمة العيش" في الاقليم والعراق بلا تمييز

شخصيات رسمية بارزة تحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لكوردستان

Date: 2019-06-09 13:51:05
شخصيات رسمية بارزة تحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لكوردستان

أول رئيس جمهورية للعراق يزور برلمان اقليم كوردستان منذ تأسيسه

Date: 2019-09-18 10:20:08
أول رئيس جمهورية للعراق يزور برلمان اقليم كوردستان منذ تأسيسه

بشكوى من رئيس الجمهورية.. اعتقال صحفي في السليمانية

Date: 2020-09-22 16:31:05
بشكوى من رئيس الجمهورية.. اعتقال صحفي في السليمانية

رئيس جمهورية العراق يصل اربيل لأول مرة منذ توليه منصبه

Date: 2019-06-10 11:37:22
رئيس جمهورية العراق يصل اربيل لأول مرة منذ توليه منصبه

بارزاني وصالح يبحثان الحلول لملف أربيل – بغداد

Date: 2019-09-18 15:49:35
بارزاني وصالح يبحثان الحلول لملف أربيل – بغداد

رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد ويجتمع مع الرئاسات الثلاث

Date: 2019-06-20 12:04:30
رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد ويجتمع مع الرئاسات الثلاث