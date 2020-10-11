برهم صالح يجتمع برئاسات كوردستان لبحث 7 ملفات

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيجتمع برئاسات اقليم كوردستان الثلاث لبحث سبع ملفات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن صالح سيترأس يوم غد الاثنين، اجتماعاً في اربيل يضم الرئاسات الثلاث لاقلیم كوردستان ( رئاسة الاقليم والحكومة والبرلمان).

وأوضح أن صالح سيبحث مع الرئاسات الثلاث "الانتخابات و الوضع الصحې في ظل جائحة كورونا واتفاقیە سنجار ورواتب الموظفین ومشاکل الاقلیم و بغداد ووضع کرکوك و موازنة 2021".

وأشار المصدر الى أن "صالح سيتلقي أيضا بالزعيم الكوردي مسعود بارزانې فې اربیل".