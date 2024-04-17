برهم صالح: ملتقى السليمانية أصبح منصة مهمة لبحث مشاكل كوردستان والعراق

شفق نيوز/ أكد مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في العراق، السليمانية، برهم صالح، يوم الأربعاء، خلال انطلاق فعاليات ملتقى السليمانية الثامن، إن هذا الملتقى أصبح منصة مهمة لبحث مشاكل كوردستان والعراق والمناطق.

وقال صالح، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، حضرتها وكالة شفق نيوز إن "ملتقى السليمانية الثامن يأتي في وقت حساس فيه عدد من المشاكل الكبرى في الشرق الأوسط، وأصبح هذا الملتقى منصة مهمة لمناقشة مشاكل كوردستان والعراق والشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "الشرق الأوسط قد واجه هذا العام العديد من الأزمات والصراعات، وسيكون ملتقى السليمانية مفيدا لمناقشة هذه المشاكل وآمل أن تتم مناقشة الحلول وكيفية إدارة هذه الصراعات والأزمات ويجب ألا تتكرر صراعات الماضي".

وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى السليمانية الثامن، بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية والأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق والخارج، في الجامعة الأميركية في السليمانية ويستمر يومين.

وانطلق الملتقى تحت عنوان "صراعات الشرق الأوسط" ويناقش فيه عدد من القادة والشخصيات من إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة قضايا سياسية واقتصادية وبيئية. .

وسيركز الاجتماع على تغير المناخ وندرة المياه وكيفية التعامل معها كما سيؤكد الاجتماع على إجراءات حماية البيئة بين الدول.

وسيتضمن الاجتماع حلقات نقاش سياسية واقتصادية وبيئية يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين الدوليين.