برنامج عمل زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى السليمانية

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور اليوم الأحد رئيس إقليم كوردستان العراق نجيرفان بارزاني مدينة السليمانية لحضور مراسيم تخرج الدفعة 16 من طلبة الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان - السليمانية، فضلا عن لقاء قادة الصف الأول لأحزاب السليمانية.

وقال مراسل وكالة مراسل شفق نيوز في السليمانية أن مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان - السليمانية، تتضمن كلمة لرئيس الاقليم، وممثل عن رئيس الجمهورية، ووزارة البيشمركة ووزارة الدفاع، وبعدها تتم إقامة مراسم تسليم علم الدورة السادسة عشر للدفعة السابعة عشر.

واضاف انه بعد انتهاء المراسم سيكون هناك لقاء يجمع رئيس الاقليم بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافيل طالباني وبعد ذلك سيكون هنالك لقاء صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وعمر سيد علي منسق حركة "التغيير"، وعلي بابير رئيس حزب العدالة الكوردستانية (الجماعة الاسلامية سابقا).

وكان مصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس السبت، بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرر في إجتماعه الاخير للمجلس القيادي للحزب تطبيع علاقاته مع الاحزاب والاطراف السياسية في إقليم كوردستان.

واضاف المصدر، أن رئيس الإقليم، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجرفان بارزاني، سيقوم بزيارة الاطراف السياسية في السليمانية، ويعقد العديد من الاجتماعات بهدف تطبيع الأوضاع والتركيز على المشتركات الجامعة للبيت الكوردي، لافتا الى أن نجيرفان سيلتقي خلال الزيارة بـ"بافيل طالباني وعمر سيد علي وصلاح الدين بهاء الدين وعلي بابير".