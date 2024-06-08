برنامج الأغذية العالمي يساعد اقليم كوردستان بإنتاج 1.5 مليون شتلة من الأشجار سنوياً

شفق نيوز/ يساعد برنامج الأغذية العالمي(WFP)، اقليم كوردستان العراق في إنتاج مليون ونصف المليون شتلة من الأشجار سنويا منذ أكثر من عقدين من الزمن، وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي) في خبر نشرته اليوم السبت.

ونقلت البعثة معلومات عن البرنامج جاء فيها بأن، حضانة أشجار "سرشانر" من أكبر حضانات في إقليم كوردستان ومن أقدمها في العراق.

ويساعد برنامج الأغذية العالمي في إعادة تأهيل هذا المرفق الهام على أمل دعم الحفاظ على الغابات بشكل مستدام مع المجتمع المحلي وحكومة إقليم كردستان.

وفقدت كوردستان أكثر من مليوني هكتار من غاباتها في العقدين الماضيين.

وتؤكد المعلومات أنه، منذ عام 2023 مكنت جهود برنامج الأغذية العالمي من إنتاج الشتلة من 250,000 إلى 1.5 مليون شتلة سنويا.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.