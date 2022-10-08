برنار ليفي: حلول مشاكل النفط والطاقة في العالم تبدأ من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ذكر الكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي، يوم السبت، ان حل مشكلة النقص الحاصل لدى الغرب في الطاقة من الممكن أن يبدأ من إقليم كوردستان العراق.

وقال ليفي في كلمة له خلال مؤتمر القضية الكوردية في الشرق الأوسط المنعقد في أربيل، "إننا الغرب لدينا مشاكل تتعلق بالطاقة، وحكومة اقليم كوردستان تستطيع ان تذكر العالم بان الحل يمكن لديها"، مبينا أن "الحلول في مسائل النفط والطاقة في العالم من الممكن ان يبدأ من إقليم كوردستان".

وأضاف "نحن كدول الغرب لدينا العديد من المقومات التي تساعدنا على حماية أنفسنا وحماية هذه المنطقة وينبغي ان تكون هذه المنطقة محمية وبعيدة عن الخطر".

وخاطب ليفي الكورد في العراق "لديكم العديد من الاصدقاء من الغرب واوروبا وامريكا يجب ان يكون هناك دعم عسكري قوي ليكم و يتعين أن تكون هناك قوة كبيرة تحمي هذه المنطقة لأن هذه المنطقة تربط الشرق بالغرب".

وتابع ليفي بالقول إن مركز القرار الامريكي لديه امكانية كبيرة ويمكن ان يؤدي دورا كبير في دعم القضية الكوردية".

واكد أنه ينبغي أن تكون هناك حلول استراتيجية للقضية الكوردية يجب ان يكون الغرب داعما لكم وهذه القناعة ينبغي ان تترسخ لدى الولايات المتحدة".

ونوه إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تتعلق بالثروات الطبيعية اصدقائي الكورد والعراقيين يجب ان تطلبوا من الحلفاء ان يكونوا وسيطا لحل المشاكل بينكم".

وتابع ليفي بالقول "إن كان اقليم كوردستان والحكومة العراقية لا يريدون ان يواجهوا المشاكل الستراتيجية يجب ان يجدوا الحلول عبر الاستعانة بالحلفاء".