سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلمان كوردستان يأمل إقرار الموازنة الاتحادية للمضي في المصادقة على موازنة الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T07:32:51+0000
برلمان كوردستان يأمل إقرار الموازنة الاتحادية للمضي في المصادقة على موازنة الإقليم

شفق نيوز/ أعربت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق يوم الأربعاء عن أملها بأن ينجح مجلس النواب العراقي في اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقالت فائق في تصريح للصحفيين من امام البرلمان إن حكومة الاقليم ابلغتنا انها امام خيارين احدهما الاتفاق مع الحكومة الاتحادية والآخر عدم الاتفاق، مؤكدة أن المحادثات بشأن اقرار الموازنة الاتحادية استغرقت وقتا طويلا.

وتابعت بالقول: ان حكومة الاقليم ستنتظر هذا الأسبوع لإقرار الموازنة الاتحادية لترسل موازنة الإقليم بعدها إلى برلمان كوردستان، مضيفة: نحن نأمل الاتفاق بالتصويت على الموازنة الاتحادية ونشجع جميع الجهات على إقرارها.

هذا ومن المقرر ان يعقد برلمان كوردستان في وقت لاحق من اليوم جلسة لمناقشة عدد من المواضيع والتصويت على قانون حماية المنتج المحلي.

related

حكومة اقليم كوردستان تنتظر إتفاقاً مع بغداد لدفع الرواتب كل 30 يوما

Date: 2021-01-28 09:43:36
حكومة اقليم كوردستان تنتظر إتفاقاً مع بغداد لدفع الرواتب كل 30 يوما

الكويت: التعايش السلمي في كوردستان نموذج حي للعالم

Date: 2019-10-09 17:18:03
الكويت: التعايش السلمي في كوردستان نموذج حي للعالم

وفد كوردستان يتوصل الى اتفاق مع بغداد بشأن قرارات صدام حسين

Date: 2020-01-28 12:36:35
وفد كوردستان يتوصل الى اتفاق مع بغداد بشأن قرارات صدام حسين

إقليم كوردستان يوضح حول إمكانية تأجيل العام الدراسي 2020 - 2021

Date: 2021-01-07 13:34:50
إقليم كوردستان يوضح حول إمكانية تأجيل العام الدراسي 2020 - 2021

برلمان اقليم كوردستان يخفق بعقد جلسة وسط مقاطعة كتل

Date: 2020-07-26 07:46:57
برلمان اقليم كوردستان يخفق بعقد جلسة وسط مقاطعة كتل

الحداد: وفد حكومة الإقليم وافق على مقترح الكتل البرلمانية بشأن حصة كوردستان بالموازنة

Date: 2021-03-27 13:16:44
الحداد: وفد حكومة الإقليم وافق على مقترح الكتل البرلمانية بشأن حصة كوردستان بالموازنة

الكتل الكوردستانية تجتمع بحضور برهم وتؤيد التعديلات الدستورية لاستقرار العراق

Date: 2019-11-13 12:29:21
الكتل الكوردستانية تجتمع بحضور برهم وتؤيد التعديلات الدستورية لاستقرار العراق

طالباني: مشروع الاصلاح مكسب للجميع وندعو البرلمان للتصويت عليه

Date: 2019-12-13 09:53:58
طالباني: مشروع الاصلاح مكسب للجميع وندعو البرلمان للتصويت عليه