برلمان كوردستان يأمل إقرار الموازنة الاتحادية للمضي في المصادقة على موازنة الإقليم

شفق نيوز/ أعربت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق يوم الأربعاء عن أملها بأن ينجح مجلس النواب العراقي في اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقالت فائق في تصريح للصحفيين من امام البرلمان إن حكومة الاقليم ابلغتنا انها امام خيارين احدهما الاتفاق مع الحكومة الاتحادية والآخر عدم الاتفاق، مؤكدة أن المحادثات بشأن اقرار الموازنة الاتحادية استغرقت وقتا طويلا.

وتابعت بالقول: ان حكومة الاقليم ستنتظر هذا الأسبوع لإقرار الموازنة الاتحادية لترسل موازنة الإقليم بعدها إلى برلمان كوردستان، مضيفة: نحن نأمل الاتفاق بالتصويت على الموازنة الاتحادية ونشجع جميع الجهات على إقرارها.

هذا ومن المقرر ان يعقد برلمان كوردستان في وقت لاحق من اليوم جلسة لمناقشة عدد من المواضيع والتصويت على قانون حماية المنتج المحلي.