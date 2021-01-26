برلمان كوردستان يؤكد دعمه لاستقلالية عمل هيئة النزاهة في الاقليم

شفق نيوز/ أكد برلمان كوردستان، يوم الثلاثاء، دعمه لاستقلالية هيئة النزاهة في الاقليم لمواجهة الفساد"، فيما اشار الى عزمه عقد اجتماع مشترك لإيجاد الية عمل افضل.

وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "زار، اليوم، بمعية لجنة النزاهة البرلمانية هيئة النزاهة في الاقليم"، مبيناً أن "رئاسة البرلمان قررت أن تستغل العطلة السنوية للبرلمان لزيارة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والاطلاع ومراقبة تنفيذ القوانين في المؤسسات الحكومية".

وأكد هورامي، "دعم البرلمان لاستقلالية هيئة النزاهة في اعمالها لمواجهة الفساد".

كما نقل البيان عن رئيس هيئة النزاهة الكردستانية احمد انور، قوله، إن "هناك العديد من الملفات في المحاكم وقد اتخذت بحقها الاجراءات القانونية".

واضاف انور، "لدينا علاقة جيدة مع هيئة النزاهة العراقية، وايضا لجنة النزاهة البرلمانية في مواجهة الفساد".

وبحسب البيان فأنه "تقرر في نهاية الاجتماع عقد اجتماع مشترك بين لجنة النزاهة البرلمانية ومجلس القضاء وهيئة النزاهة لإيجاد الية افضل في مواجهة الفساد".